Орловские власти продлили работу домов-интернатов в режиме закрытых смен до 26 ноября

ТАСС, 11 ноября. Власти Орловской области продлили до 26 ноября работу пяти домов-интернатов для пожилых, детей, инвалидов в режиме закрытых смен, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Дома-интернаты в Орловской области работают в режиме закрытых смен с 31 октября.

"С 13 по 26 ноября пять бюджетных стационарных учреждений соцобслуживания Орловской области продолжат работу в режиме закрытых смен", - говорится в сообщении.

Работу в режиме закрытых смен продолжат Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Каменский геронтологический центр, Корсаковский психоневрологический интернат, Добринский психоневрологический интернат и детский дом-интернат для детей с умственно-физическими особенностями. По состоянию на 11 ноября в учреждениях соцобслуживания Орловской области работают более 4,7 тыс. специалистов, свыше 85% из них прошли вакцинацию от коронавируса, среди проживающих в домах-интернатах доля вакцинированных превышает 87%.

В Орловской области с начала пандемии выявили 56 968 случаев заражения коронавирусом, из них 345 - за последние сутки. Выздоровели 47 563 человека, 1 162 пациента умерли. С 18 октября ввели запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. С 8 ноября система QR-кодов действует при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, учреждений культуры, кино, цирков, объектов физкультуры и спорта.