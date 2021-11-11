Белорусский Красный крест объявил о кампании по сбору помощи для мигрантов на границе

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Белорусский Красный крест (БКК) объявил о запуске кампании по сбору средств для помощи мигрантам, которые находятся на границе с Польшей.

"Мы объявляем сбор вещей для помощи мигрантам на границе и просим помочь всех, у кого есть такая возможность. Мы с благодарностью примем одеяла, куртки, шапки, варежки, теплую детскую одежду и зимнюю обувь", - говорится в сообщении организации, размещенном в четверг в ее Telegram-канале. Отмечается, что доставка вещей непосредственно беженцам запланирована на пятницу.

Во вторник на совещании с правительством президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обратить внимание на вопросы помощи находящимся на границе беженцам. В связи со сложившейся ситуацией он поручил подвезти в лагерь мигрантов сухих дров. Также власти Белоруссии совместно с рядом общественных организаций передали беженцам гуманитарную помощь - около 1,5 тонны мясной продукции, 500 кг говяжьей тушенки, 1 тыс. хлебобулочных изделий, кондитерские изделия, воду, яблоки, теплую одежду. Координировали процесс передачи представители БКК и военнослужащие Государственного пограничного комитета.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.