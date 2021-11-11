Липецкий диско-бар оштрафовали на 200 тыс. рублей за работу в ночное время

ТАСС, 11 ноября. Советский райсуд Липецка привлек к административной ответственности по четырем эпизодам компанию, которая нарушила запрет на работу общепита в ночное время, введенного для стабилизации эпидобстановки. Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба Липецкого областного суда.

"Действия юридического лица квалифицированы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". В каждом случае был наложен штраф по 50 тыс. рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в августе в управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обратился житель, который ночью дважды поужинал в диско-баре "Паб Трибуна" во время запрета на работу общепита с 23:00 до 06:00. Во время проверки в разные дни возбудили дела об административном правонарушении по четырем эпизодам. Представители компании признали вину частично.

Отмечается, что одно из постановлений вступило в силу. Три других еще можно обжаловать в вышестоящий суд.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявили 67 068 случаев заражения коронавирусом, из них 401 - за последние сутки. Выздоровели 59 441 человек, 2 180 умерли. С марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах, также действует система QR-кодов.