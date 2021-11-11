Дни Ингушетии в Совфеде пройдут с 17 по 19 ноября в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дни Республики Ингушетия в Совете Федерации пройдут с 17 по 19 ноября. В заседаниях комитетов примут участие глава республики Махмуд-Али Калиматов и председатель народного собрания Магомет Тумгоев, говорится на сайте Совфеда.

"17 ноября в Совете Федерации пройдут Дни Республики Ингушетия. Возглавят делегацию глава республики Махмуд-Али Калиматов и председатель народного собрания Магомет Тумгоев", - говорится на сайте.

17 ноября пройдет заседание комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему актуальных вопросов развития ЖКХ республики. 18 ноября состоятся заседания комитета по бюджету и финансовым рынкам, где обсудят вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Ингушетии, комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему современного состояния, проблем и перспектив развития агропромышленного комплекса и экологического каркаса республики.

Также на заседании комитета по социальной политике обсудят вопросы реализации соцполитики в Ингушетии. Комитет по науке, образованию и культуре рассмотрит тему развития культуры в республике, а комитета по экономической политике проведет заседание на тему кластерного подхода к развитию экономики Республики Ингушетия.

19 ноября делегация Ингушетии осмотрит выставку достижений республики с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, после чего в рамках 512-го заседания Совета Федерации состоится "Час субъекта Российской Федерации", на котором руководители региона расскажут об основных итогах социально-экономического развития, а также о законотворческой деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории республики.

Ингушетия самая молодая республика в составе Российской Федерации, образованная 4 июня 1992 года, расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в центральной его части. Республика Ингушетия граничит с Северной Осетией и Чеченской Республикой. По территории республики проходит участок государственной границы Российской Федерации с Республикой Грузия. В республике насчитывается 4 района, 5 городов республиканского подчинения. Столица - город Магас. Основная река - Сунжа. Протекают также реки Асса, Фортанга, Армхи, Гулойхи, Фазтонка, Чемульга.