ВЦИОМ: более трети россиян вакцинировались от COVID-19

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более трети россиян (38%) вакцинировались от коронавирусной инфекции, еще 31% готовы сделать прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Четверть россиян скорее положительно относится к массовой вакцинации, причем 12% из них точно стали бы делать прививку. Готовы вакцинироваться, но безразличны к массовой вакцинации 3% опрошенных россиян.

Согласно представленным данным, готовые вакцинироваться сделали бы прививку прежде всего потому, что они боятся заболеть и заразить других, доверяют вакцине, в случае заболевания хотят перенести его в более легкой форме и выработать антитела.

Боятся заразиться коронавирусом 70% среди вакцинированных. Такой же процент респондентов опасается заражения среди тех, кто точно стал бы делать прививку. Среди граждан, которые скорее готовы сделать прививку (13%), 79% имеют те же опасения.

Среди тех, кто не готов делать прививку или затрудняются ответить (31%) к массовой вакцинации скорее или определенно отрицательно относится 21% респондентов, безразлично 5% и положительно или затруднились с ответом 5%. Точно не стали бы делать прививку 15% опрошенных. Главными причинами не вакцинироваться у них стали недоверие к прививке, боязнь последствий вакцинации и медицинский запрет.

Всероссийский репрезентативный опрос проведен 31 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод проведения - телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%.