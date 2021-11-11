Родители смогут попасть в школы и детсады Пензенской области по QR-коду

ПЕНЗА, 11 ноября. /ТАСС/. Систему QR-кодов ввели в Пензенской области для посещения родителями школ и детсадов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобразования региона.

"Установленные требования и правила к работе образовательных организаций в особом режиме приводят к необходимости создания специальных помещений в здании школы. Из помещения происходит передача детей родителями классным руководителям и получение информации. При необходимости проход родителей или законных представителей из помещения (по договоренности с администрацией, педагогами) осуществляется только при наличии средств защиты органов дыхания, QR-кодов", - отмечается в сообщении.

Как пояснили журналистам в пресс-центре губернатора и правительства Пензенской области, это правило распространяется на все образовательные организации.

В Пензенской области с 13 октября ввели систему QR-кодов для посещения предприятий общепита, с 8 ноября они действуют для посещения музеев, театров, кинотеатров, галерей, концертных залов, цирков, физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых катков, фитнес-клубов, а также досуговых, культурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных мероприятий. Аналогичные требования ввели для посещения организаций, которые оказывают бытовые услуги, салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, СПА и соляриев, бань и саун. QR-коды или справки о перенесенном заболевании также потребуются при заселении в гостиницы и хостелы. Эти требования распространяются только на совершеннолетних.

В регионе, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтвердили 84 426 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 348 пациентов выздоровели, 3 798 человек умерли.