Около 10 тыс. новых мест допобразования для детей создадут в Поморье до 2025 года

АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноября. /ТАСС/. Почти 10 тыс. новых мест в сфере дополнительного образования создадут в Архангельской области до 2025 года, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"К концу 2024 года в сфере образования Архангельской области будет создано почти 10 тыс. новых мест для занятий детей в различных кружках и секциях", - говорится в сообщении.

В систему дополнительного образования планируется вовлечь 80% детей в регионе. Кружки и секции посещают 75% жителей региона в возрасте до 18 лет.

В регионе создали региональный модельный центр дополнительного образования, который структурно вошел в состав Дворца детского и юношеского творчества. Задача центра - программное, методическое, кадровое, информационное и организационное сопровождение развития системы допобразования детей. Для родителей разработали "Навигатор дополнительного образования Архангельской области". Эта информационная система помогает познакомиться с программами развивающего образования, которые есть в регионе. С помощью сайта также можно записать детей в кружки и секции.

"Навигатор" позволяет обеспечить персонифицированный учет, поскольку каждый ребенок при регистрации получает сертификат на получение дополнительного образования. Этот электронный документ действует до наступления 18 лет. "На сегодня такие сертификаты получили более 137 тыс. юных северян, или 81% детей в Архангельской области, - приводит пресс-служба слова министра образования региона Олега Русинова. - Но не все сертификаты запущены в работу, примерно четверть из них еще не использована. И здесь необходима более активная работа совместно с муниципалитетами".