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Врио ректора РГСУ назначен проректор вуза Андрей Хамров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначен проректор вуза Андрей Хамров, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Наталья Борисовна Починок уволена по собственному желанию. Приказ Минобрнауки России об этом вышел 9 ноября 2021 г. Временное исполнение обязанностей ректора Российского государственного социального университета возложено с 10 ноября 2021 года на Андрея Анатольевича Хамрова", - говорится в сообщении.

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