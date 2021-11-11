За счет каникул в вологодских школах и колледжах снизилось число заболевших

"Каникулы позволили снизить заболеваемость, вывод групп в детских садах и классов в школах на домашнее обучение. Сегодня в детских садах по сравнению с доканикулярным периодом количество выведенных групп сократилось, оно составляло 166, сегодня - 99 групп. Находятся на карантине 2,5% детей, что на 1,5% меньше, чем до каникул. Такая же тенденция наблюдается по школам: количество выведенных на карантин классов сократилось на 250 и составило 144 класса. Количество детей, которые сегодня находятся на карантине, составляет 2,6%, что на 5% меньше, чем до каникул", - сообщила Рябова в прямом эфире на странице области в "Вконтакте".

По ее данным, аналогичная ситуация в техникумах и колледжах: количество выведенных на карантин групп сократилось на 36 и составило на сегодня 26. На карантине находятся 3% студентов, что почти на 3% меньше, чем наблюдалось до 29 октября.

"Каникулы позволили разомкнуть цепочку заболеваемости, в том числе по ковиду. Планов по переводу на дистанционное образование нет, все такие решения рассматриваются только в случаях серьезного ухудшения эпидситуации и только на региональном оперштабе во главе с губернатором", - сказала Рябова.

На 11 ноября в области выявили 82 529 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 404. Выздоровели 72 928 человек, умерли 2 304. В регионе действуют все ограничения, объявленные на федеральном уровне. Нерабочие дни объявлялись, как и в целом по стране, с 30 октября по 7 ноября. Первым компонентом вакцины привились более 420 тыс. человек - каждый третий житель области, или половина от плана иммунизации 80% взрослого населения.