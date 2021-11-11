Вице-премьер заявил, что Россия неравнодушна к проблемам изменения климата

ГЛАЗГО, 11 ноября. /ТАСС/. Россия неравнодушна к проблемам изменения климата, которые уже чувствует на себе, и предпринимает значительные усилия по их решению. Об этом заявил, выступая в четверг на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В России мы чувствуем на себе изменение климата. Мы переживаем целый ряд негативных изменений, которые происходят на наших глазах. В долгосрочной перспективе мы видим проблемы, мы сегодня уже видим и рост [количества] наводнений, лесных пожаров, деградацию земель, опустынивание", - сказал Оверчук, выступая на мероприятии под названием "Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России".

Затронув тему вечной мерзлоты, Оверчук сообщил, что она "составляет почти 70% территории России и содержит значительные запасы парниковых газов, которые могут выйти наружу в случае, если эта мерзлота начнет таять". В этой связи он назвал "очень большой опасностью", что значительная часть территории РФ "будет подвержена процессу эрозии, а инфраструктура - этим негативным процессам". "Все это влияет на жизнь людей. Поэтому Россия совсем неравнодушна к этим проблемам. Наоборот, мы стараемся их решать, и здесь предпринимаются очень значительные усилия", - заметил вице-премьер РФ.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран.