Губернатор Воронежской области заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась

ТАСС, 11 ноября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в регионе, где за 20 дней количество болеющих коронавирусом снизилось примерно на 5 тыс. человек. Это получилось достичь, в том числе, после введения нерабочих дней, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Мы на протяжении 20 дней видим факт снижения как общего количества болеющих жителей области - практически на 5 тыс. у нас снизилось количество болеющих, так и количество госпитализированных уменьшилось почти на 2 тыс.. Это может говорить об уже устойчивой тенденции", - приводятся слова Александра Гусева по итогам заседания регионального оперштаба.

По данным пресс-службы, губернатор и исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева отметили, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Уровень заболеваемости снизился, в том числе, после введения нерабочих дней с 25 октября. Так, каникулы позволили на 34% снизить заболеваемость среди детей. При этом показатели ежедневного прироста заболевших превышают средние по стране, за неделю количество заболевших среди лиц старше 65 лет увеличилось на 28%.

В течение нескольких недель в Воронежской области ежедневно фиксируется от 700 до 800 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки коронавирус выявили у 777 жителей. Всего с начала пандемии в регионе диагностировали 162,9 тыс. случаев заражений, 7 874 пациента умерли, 120,5 тыс. выздоровели. С марта 2020 года в Воронежской области ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В регионе также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Вакцинировались более 1 млн человек первым компонентом, двумя - 876 тыс. жителей.