В Канаде почтили память соотечественников, погибших в военных конфликтах

ОТТАВА, 12 ноября. /ТАСС/. В Канаде отметили День поминовения, вспоминая павших в различных военных конфликтах соотечественников. Главная церемония состоялась в четверг в Оттаве у Национального военного мемориала, передает корреспондент ТАСС.

Традиционную церемонию возглавили премьер-министр Джастин Трюдо и генерал-губернатор Мэри Саймон, которая является главнокомандующим Канады. Ее также посетили некоторые члены правительства, депутаты канадского парламента и ветераны. Они возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили минутой молчания память погибших в различных вооруженных конфликтах соотечественников.

Согласно традиции, установленные на Парламентском холме орудия дали артиллерийские залпы в честь канадцев, не вернувшихся с войны. Затем над монументом на предельно низкой высоте пролетело несколько истребителей канадских ВВС CF-18.

В этом году из-за продолжающейся пандемии торжественная церемония проходила с определенными ограничениями. Так, руководители иностранных дипломатических и военных миссий, смогли посетить мемориал уже после завершения церемонии. Россию представляли посол Олег Степанов и военный атташе Андрей Сбоев, которые возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. "Мы вспоминаем русских и канадских героев Первой Мировой войны, ценим вклад Канады в нашу общую победу над нацизмом в годы Второй мировой войны. Чтим участников северных конвоев, доставлявших ценные грузы для Красной армии. Надеемся, что память о боевом братстве в составе антигитлеровской коалиции послужит примером для укрепления сотрудничества в борьбе с сегодняшними вызовами", - сказал корреспонденту посол России.

Возложить цветы к монументу могут и простые канадцы, но их просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По свидетельству корреспондента ТАСС, большинство жителей Оттавы в этот день носили на одежде красные маки - символ памяти канадцев, павших в военных конфликтах. Аналогичные церемонии прошли и в других городах Канады.

История Дня поминовения связана с заключением перемирия между союзными державами и Германией во время Первой мировой войны. Документ, подписанный 11 ноября 1918 года, вступил в силу в 11:00 того же дня и поставил точку в войне, начавшейся 28 июля 1914 года после убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.