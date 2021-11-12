Эксперт назвала возможные причины недостаточной выработки антител после вакцинации

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Формирование иммунного ответа после вакцинации от новой коронавирусной инфекции у каждого человека может быть индивидуальным и зависеть от различных факторов. Однако и внешние факторы, такие как стресс, плохое питание или экология, могут повлиять на выработку антител, сообщила ТАСС врач функциональной диагностики, терапевт "Медскан" Анна Баранова.

Выработка антител после вакцинации - это иммунный процесс, эффективность которого может быть ослаблена различными факторами, основными их них являются перенесенные или текущие инфекции, хронические заболевания, стрессы, недостаточность питания, плохая экология окружающей среды и т. д. Надо еще учитывать тот фактор, что иммунные процессы очень индивидуальны и формирование иммунного ответа у всех будет протекать неодинаково, поэтому после вакцинации мы наблюдаем разное количество выработанных антител у разных людей", - рассказала она.

Кроме того, наличие авитаминоза может привести к общему снижению иммунитета и также несколько ослабить иммунную реакцию на вакцину. "Но тогда и в случае развития болезни иммунитету будет сложно справиться с инфекцией. Формирование любого уровня поствакцинального иммунитета будет тренировать организм для эффективного ответа при встрече с инфекцией, то есть сезонный авитаминоз не может являться противопоказанием к вакцинации", - добавила Баранова.

"Для того, чтобы вакцинация прошла максимально успешно, можно посоветовать пройти небольшое обследование перед ее проведением, ведь не каждый "упадок сил" будет свидетельствовать о нарушении иммунных механизмов. Важно в комплексе оценить выраженность хронических болезней, если они есть, проверить состояние организма по анализам крови. Например, признаки нарушения со стороны иммунитета будут видны уже по результатам простого общего анализа крови, имеет смысл определить уровень витамина Д, как одного из важных витаминов, участвующих в работе иммунной системы", - посоветовала врач.