В Петербурге властям поручили организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы

"Организовать выезд прививочных бригад в трудовые коллективы с соблюдением условий транспортирования, хранения и реализации вакцин против новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе. Кроме того, комитету по здравоохранению поручено "принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции лиц старше 60 лет". О каких именно мерах идет речь, в постановлении не уточняется.

Действующие требования по вакцинации

В соответствии с принятым на этой неделе постановлением Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу в перечень граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, включены: работники сфер, которые в силу своих профессиональных обязанностей имеют высокий уровень социальных контактов; студенты и учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет, которые учатся или проходят практику за пределами своих образовательных учреждений; граждане старше 60 лет и граждане, имеющие хронические заболевания. Обязательная вакцинация не распространяется на тех, у кого есть противопоказания, установленные медиками и оформленные в виде медотвода.

Ответственность за исполнение ложится на руководителей организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в Петербурге. Вакцинация первым компонентом должна быть завершена до 15 декабря, вторым до 15 января.

Как поясняли власти города, если у сотрудника нет противопоказаний, но он отказывается от прививки, работодатель вправе его отстранить от работы без сохранения зарплаты до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия или прохождения им вакцинации (соответствующая норма содержится в статье 76 Трудового кодекса РФ). В противном случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

Если пенсионеры не успеют вакцинироваться в срок до 15 декабря, то они не смогут посещать публичные места без QR-кода. Никакие дополнительные ограничения не предусмотрены действующим российским законодательством, сообщил в среду ТАСС источник в администрации города. Как пояснили в тот же день в петербургском управлении Роспотребнадзора, неработающим лицам от 60 лет, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг.

По данным администрации, на данный момент в Петербурге прошли вакцинацию от COVID-19 более 588 тыс. пенсионеров, что составляет 43% от общего числа.