На Камчатке снова продлили ограничение движения на дороге к поселку Октябрьский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения по участку дороги к поселку Октябрьский на Камчатке продлено до утра субботы из-за шторма, сообщается на сайте краевого правительства.

"В связи с ликвидацией последствий штормовых явлений Охотского моря, размывом земляного полотна и проведением восстановительно-ремонтных работ, продлено закрытие движения для всех видов транспорта до 09:00 12 ноября 2021 года на участке км 109 - км 129 автомобильной дороги Усть-Большерецк - п. Октябрьский", - говорится в сообщении.

Участок дороги закрыт уже пять дней. В четверг к берегам Камчатки подошел очередной циклон с осадками и ветром, неблагоприятное погодное явление сохранится до начала следующей недели.

Октябрьский - поселок в Усть-Большерецком районе Камчатки. В нем проживает около 1,5 тыс. человек.