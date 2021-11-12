Копин сообщил, что в пути на Чукотку находятся шесть судов с грузами для жителей Певека

ТАСС, 12 ноября. Шесть судов с грузами для жителей Певека на Чукотке направляются в самый северный город России, их продвижение затрудняет сложная ледовая обстановка. Сухогрузы ожидают подхода ледокола, чтобы продолжить движение, написал на своей странице в Instagram глава региона Роман Копин.

"Сейчас в зоне особого внимания Певек из-за сложной ледовой обстановки. На пути в самый северный порт шесть судов с западного направления. Сейчас они в районе пролива Вилькицкого, ждут подхода ледокола. С восточного направления планируется еще пять судозаходов в Певек", - написал губернатор.

Ранее в краевой правительстве ТАСС сообщали, что из запланированных 14,8 тыс. тонн продуктов в округ уже доставлено 12,9 тыс. тонн продовольственных товаров. До 25 ноября планируется выйти на плановые объемы завоза всех грузов, поставляемых на регулярной основе. Сейчас северный завоз продовольствия в Чукотском АО выполнен на 87,3 %.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.

Певек - самый северный город России на Чукотке. Не имеет наземного сообщения с другими населенными пунктами.