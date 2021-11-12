В Бразилии прокомментировали возможные случаи коровьего бешенства у населения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 ноября. /ТАСС/. Два возможных случая болезни Крейтцельдта - Якоба (CJD), известной также как коровье бешенство, в Рио-де-Жанейро не связаны с употреблением в пищу говядины, заявили в четверг в Минсельхозе страны.

"Возможные случаи не связаны с употреблением говядины. В большинстве случаев заболевание возникает спонтанно по причине неизвестных инфекционных возбудителей", - говорится в публикации в Twitter ведомства. По данным Минздрава страны, с 2005 по 2014 год в Бразилии зафиксировано 603 возможных случая данной болезни, ни в одном из них не установлена связь с потреблением заболевшими мяса заразившихся животных.

В четверг телеканал Globo сообщил о двух возможных случаях коровьего бешенства у жителей пригородов Рио-де-Жанейро. Оба пациента изолированы в Национальном институте инфекционных заболеваний на севере мегаполиса. У одного из них, мужчины в возрасте 55 лет, наблюдаются признаки деменции и атаксии, характерных для такого заболевания, уточнил Globo. Личность второго, а также информация о продолжительности и тяжести заболевания не раскрывались.