В Новосибирской области создадут сеть детских мультипликационных студий

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сеть из шести детских мультстудий со специальным оборудованием для создания мультфильмов об истории Сибири откроют в Новосибирской области в течение 2021-2022 годов по проекту Фонда президентских грантов. Финальным этапом проекта станет проведение первого областного конкурса мультфильмов, где будут представлены работы подростков, сообщила в четверг ТАСС руководитель мультстудии областной юношеской библиотеки Наталья Бычкова.

"Мы только приступили к реализации, сейчас закупается техника, в частности, комплексы для создания мультфильмов, на средства гранта президента РФ. Библиотеки выделят помещения специальные под студии. Студии будут основаны на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки и центральных библиотек Карасукского, Кочковского, Маслянинского, Черепановского районов и города Куйбышева. Проект реализуется с 1 октября и до 30 октября 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что проект, организованный новосибирской общественной организацией "Гильдия молодых библиотекарей", направлен на расширение знаний подростков 12-15 лет о Сибирском регионе через создание мультфильмов о Сибири. Программа мультстудий включает два блока: изучение истории и достопримечательностей Сибири и занятия по анимации. Занятия по истории Сибири будут проводиться археологами, краеведами, историками и писателями. Обучать мультипликации детей будут как специалисты в этой области, так и сотрудники библиотек, которые сейчас проходят обучение. По словам Бычковой, анимационные ролики планируется создавать, в том числе с помощью техники перекладной мультипликации - покадровой съемки плоских фигур.

За время реализации проекта в студиях планируется проведение двух наборов обучающихся, в частности, в Новосибирской юношеской библиотеке в каждом наборе будет по четыре группы по 10 детей. Как отмечают авторы проекта, подростки научатся писать сценарии, делать раскадровки, овладеют технологиями создания декораций и персонажей, научатся съемке, монтажу, озвучиванию, музыкальному оформлению. "Итогом будет проведение первого областного мультипликационного конкурса "МультСибирь". Он запланирован с июня по сентябрь 2022 года. В нем будут участвовать мультфильмы, созданные в наших мультстудиях, дети смогут сравнить их между собой, и так как все мультфильмы будут о Сибири, они узнают много нового и интересного", - сказала Бычкова, добавив, что после окончания проекта мультстудии продолжат работу в библиотеках.