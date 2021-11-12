Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области из-за метели

ТАСС, 12 ноября. Спасатели в пятницу в связи с непогодой объявили экстренное предупреждение на всей территории Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 12 ноября 2021 года. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - сказали в центре.

В региональный Минтранс направлены рекомендации с просьбой усилить контроль за состоянием дорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности.

В регионе уже начинается метель. На 04:00 мск температура воздуха в Магадане - плюс 2 градуса.