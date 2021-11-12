"Известия": Роскомнадзор ограничил доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверными данными

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор с 1 сентября 2021 года ограничил доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверной информацией. Наиболее популярными темами стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19, а также мошеннические данные в кредитно-финансовой сфере, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на Роскомнадзор.

Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, осенью заметно увеличилось количество материалов с недостоверной информацией на тему коронавирусной инфекции. "Так, число материалов, доступ к которым был ограничен в ноябре, уже составляет порядка 50% от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь", - прокомментировали "Известиям" в Роскомнадзоре.

Член Общественной палаты РФ и директор "Лиги безопасности интернета" Екатерина Мизулина также рассказала газете, что в нерабочие ноябрьские дни активно распространялась дезинформация о продлении ограничительных мер. С 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. материалов с недостоверной информацией по теме COVID-19, уточнила Мизулина.

Ранее в пресс-служба Роскомнадзора сообщали, что с марта 2021 года ведомство удалило или заблокировало более 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами.