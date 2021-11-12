Около 4 тыс. жителей удаленных сел Камчатки получили помощь выездной медбригады за месяц

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Почти 4 тыс. жителей одного из самых труднодоступных районов Камчатки - Пенжинского муниципального района - воспользовались за месяц услугами специалистов медицинской выездной бригады, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В состав выездной бригады вошли 10 врачей: фтизиатр, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, хирург, невролог, офтальмолог, отоларинголог, терапевт, педиатр, психиатр-нарколог, а также рентген лаборант и фельдшер-лаборант и несколько других профильных специалистов. Услугами специалистов воспользовались более 4 000 местных жителей", - говорится в сообщении.

Проект "Выездная бригада" реализуется в Камчатском крае уже более 10 лет. В среднем командировки длятся по 15-20 дней. За это время специалисты посещают не только села и поселки отдаленных районов Камчатки, но и выезжают в оленеводческие звенья, проводя медицинские осмотры и оформление необходимых документов на местах.

Пенжинский муниципальный район - один из самых удаленных районах на севере Камчатки, который не имеет наземного сообщения.