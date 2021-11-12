Минобороны увеличит число медиков в ковид-центре в Кубинке до 450 человек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ увеличит до 450 человек персонал временного медцентра, который оказывает помощь больным коронавирусом жителям Подмосковья, сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

Временный медцентр развернут на фондах военного ведомства в подмосковной Кубинке.

"Сегодня из Санкт-Петербурга в Московскую область будет направлен второй сводный отряд военно-медицинских специалистов для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно будет доставлено 230 военных медиков", - сказали в Минобороны.

В данный момент во временном инфекционном центре уже работают 224 военных специалиста. Таким образом персонал центра увеличится до 454 человек.

Врачебно-сестринские бригады из Военно-медицинской академии им. Кирова включают врачей-инфекционистов, средний и младший медперсонал. К лечению больных из числа гражданского населения также будут привлечены курсанты академии.