В Приморье для учета амурского тигра задействуют современные технические средства

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Центр "Амурский тигр" и Минприроды Приморского края завершают обучение специалистов для проведения масштабного учета амурских тигров, который будет проводиться зимой 2021-2022 годов на Дальнем Востоке. Помощь учетчикам окажут современные технические средства, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

В последний раз "тигриная перепись" на Дальнем Востоке состоялась зимой 2014-2015 годов. Основную работу предстоит выполнить учетчикам в Приморском крае, так как около двух третей популяции этого редкого животного обитает именно в этом регионе.

"В Приморье к учету привлекут около 600 специалистов. В их число входят штатные сотрудники министерства и его подведомственных учреждений, ООПТ, в должностные обязанности которых входит участие в подобных мероприятиях, а также привлеченные специалисты, обладающие необходимой квалификацией - охотники, научные работники. По словам первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового, в ведомстве подготовили несколько предложений по проведению сплошного учета амурского тигра, которые предусматривают широкое применение современных средств навигации, фотовидеофиксации, программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что привлеченные специалисты завершают обучение, и как только в лесу появится устойчивый снежный покров, они приступят к работе. "Тигриная перепись" проводится по следам животного, дополнительную информацию предоставляют данные с фотоловушек, которые специально устанавливают на деревьях. Учитывается не только количество особей, но и условия проживания краснокнижного хищника. Предварительные итоги переписи будут озвучены весной 2022 года.

"Учет тигра в норме во всем ареале проводится раз в 10 лет, но если есть угрозы численности, то может интервал может быть сокращен, что и произошло. Как известно, распространение африканской чумы свиней снизило численность кабана [основа кормовой базы амурского тигра], поэтому крайне важно сейчас понять, что происходит с распространением тигра и какова его численность на данный момент", - приводится в сообщении комментарий руководителя Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции зверя). В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.