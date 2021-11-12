В Башкирии от COVID-19 вакцинировали более 90% медицинских работников

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Число вакцинированных от коронавируса медицинских работников в Башкирии превысило 90%. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Минздрава республики Софья Алешина.

"Медперсонал болеет коронавирусом меньше, более 90% медработников вакцинированы, также они постоянно проходят экспресс-диагностику, например, сотрудники скорой помощи еженедельно сдают анализы. И количество очагов среди медработников тоже снижается. Всего за весь период пандемии около 10 тыс. работников перенесли коронавирусную инфекцию", - сообщила Алешина.

Глава Башкирии Радий Хабиров 8 ноября сообщил, что от коронавируса умерли более 30 медработников. Он поручил правительству подготовить списки для награждения медиков, внесших большой вклад в борьбу с пандемией. Всего в учреждениях здравоохранения республики работают свыше 82 тыс. человек, из них более 14 тыс. - врачи, более 37 тыс. - средний медперсонал.

По состоянию на 11 ноября в республике подтверждено 93 544 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 680 - за последние сутки. Всего выздоровели 82 502 человека, умер 2 941.