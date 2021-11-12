Горячая вода вернулась в 16 домов в Рязани после повреждения поездом теплотрассы

ТАСС, 12 ноября. Подача горячей воды возобновлена в 16 домов и соцучреждений в Рязани после повреждения поездом магистральной тепловой трубы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в единой дежурно-диспетчерской службе Рязани.

"Все восстановили. Горячая вода везде подана", - сказал собеседник агентства.

Подача горячей воды возобновлена во всех 16 домах и соцучреждениях.

По предварительным данным, 11 ноября у железнодорожных путей на улице Забайкальской в районе дома №25, стр. 1 произошло повреждение тепловозом воздушной теплотрассы. В результате происшествия была отключена котельная, 27 домов временно остались без тепла, 16 - без горячей воды. Также в зону отключения попали детский сад, школа искусств и военная часть. Подача тепла была восстановлена в четверг поздно вечером.