Половина участников соцопроса верит в замену ряда профессий искусственным интеллектом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян отмечает, что искусственный интеллект уже заменяет труд некоторых специалистов. Еще почти треть отметили, что широкое внедрение искусственного интеллекта непременно произойдет в будущем, говорится в результатах опроса сервиса Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в ноябре среди 5 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

"Почти половина опрошенных (45%) отметили, что уже сейчас замечают, как искусственный интеллект заменяет труд некоторых специалистов. 30% респондентов отметили, что широкое внедрение искусственного интеллекта непременно произойдет в будущем. Четверть участников исследования (25%) уверены, что человека нельзя заменить машиной ни при каких обстоятельствах", - сообщили в сервисе.

59% респондентов уверены, что внедрение искусственного интеллекта быстрее всего произойдет в отрасли IT, 34% участников исследования уверены, что быстрее внедрение произойдет в сфере банков, финансов и инвестиций, а 33% ответили тоже самое о производстве и промышленности.

Порядка 27% опрошенных считают, что заменит человека искусственный интеллект в отрасли бухгалтерии, 25% отметили маркетинг, рекламу и PR, а 23% - транспорт и логистику. Каждый пятый респондент указал, что быстрое внедрение искусственного интеллекта возможно в сфере охраны, 13% отметили отрасль образования.

Каждый десятый опрошенный (10%) уже начал изучать необходимые для будущего навыки, чтобы остаться востребованным на рынке труда. Еще 78% респондентов сказали, что обучатся новым знаниям в будущем, а 12% участников исследования отметили, что им новые навыки не нужны.