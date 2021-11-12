Приговоренная к смерти выиграла в Японии иск по делу о нарушении ее прав на адвоката

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Приговоренная к смерти отравительница выиграла дело в окружном суде японского города Осака, который приказал государству выплатить ей компенсацию в размере 890 тыс. иен (почти $8 тыс.). Тем самым была признана справедливость иска осужденной, обвинившей администрацию местной тюрьмы в несправедливом ограничении ее права на общение с адвокатом в интересах пересмотра приговора, сообщило в пятницу национальное общественное телевидение.

В частности, приговоренной к смерти не позволяли беседовать с защитником более часа подряд. Адвокату также запрещали на этих встречах пользоваться ноутбуком. В качестве компенсации 60-летняя Масуми Хаяси требовала 10 млн иен (почти $88 тыс.). Однако суд приказал выплатить ей по 10 тыс. иен за 89 встреч с адвокатом, проходивших в условиях ограничений. Они были признаны незаконными и попирающими права осужденного на смерть.

Летом 1998 года Масуми Хаяси, как ранее установил суд, подсыпала большую дозу мышьяка в чан с угощением для участников народного праздника в городе Вакаяма. В результате четыре человека умерли, 63 попали в больницу. Как полагают, она сделала это из желания отомстить соседям, с которыми крупно повздорила. Дома у Хаяси имелись большие запасы мышьяка, поскольку у ее мужа была компания по истреблению вредных насекомых. Свою вину осужденная отрицает. Приведение в действие смертного приговора в Японии обычно затягивается на долгие годы или даже десятилетия.