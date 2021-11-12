Военные врачи оказали помощь более 80 тяжелым пациентам с COVID-19 в Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Медицинские работники Центрального военного округа (ЦВО), которые прибыли в Хакасию для борьбы с коронавирусом, оказали помощь более 80 пациентам с тяжелой формой заболевания в реанимациях больниц. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Военные врачи Центрального военного округа оказали медицинскую помощь более 80 пациентам с тяжелыми формами COVID-19 в реанимационных отделениях медицинских учреждений Республики Хакасия. Военнослужащие совместно с гражданскими коллегами проводят реанимационные мероприятия, лечебные процедуры, направленные на лечение больных с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией, сахарным диабетом, гипертонией и тромботическими осложнениями. Для лечения больных у медицинского персонала есть все необходимые медикаменты и оборудование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные медсестры проводят круглосуточный контроль за состоянием пациентов, ассистируют при проведении реанимации.

Ранее по поручению президента министром обороны были даны указания командующему округом оказать помощь медучреждениям Хакасии в лечении больных ковидом. Военные медики приступили к лечению пациентов 30 октября. В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи, другие специалисты.