Вспышка коронавируса произошла вблизи посольства России в Пекине

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Вспышка коронавируса произошла вблизи комплекса посольства РФ в Пекине, угроза для российских граждан сведена к минимуму. Об этом заявил ТАСС в пятницу представитель российской дипмиссии Георгий Егоров.

"Подтверждаем вспышку коронавируса в офисном здании, расположенном недалеко от посольства, - сказал российский дипломат. Местные власти, заверил он, срочно приняли все необходимые меры для локализации очага.

"Угроза заражения для сотрудников посольства и российских граждан, проживающих поблизости, сведена к минимуму", - подчеркнул Егоров.

Повышенные меры эпидемического контроля введены в пятницу китайской столице, где среди участников крупной конференции нефтяников были выявлены инфицированные COVID-19. В зоне, где могли перемещаться заразившиеся люди, оказались посольство России и представительство ТАСС.

"Пекин оказался перед лицом суровых и сложных мер эпидемического контроля и профилактики", - об этом, как пишет в пятницу газета China Daily, говорилось в четверг на экстренном совещании рабочих групп по предотвращению распространения инфекции, проходившем под председательством главы горкома КПК Пекина Цай Ци.

В четверг в городе было выявлено шесть случаев заболевания и один бессимптомный случай. Почти все заболевшие оказались сотрудниками нефтяной компании PetroChina, штаб-квартира которой находится в непосредственной близости от посольства РФ.

На данный момент вблизи пекинской штаб-квартиры компании закрыты крупный торговый центр и популярный среди иностранцев продуктовый магазин. По всему району проводятся противоэпидемические мероприятия.