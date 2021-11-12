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Автобусное сообщение восстановили в Еврейской автономной области

Его приостановили 9 ноября из-за непогоды

ТАСС, 12 ноября. Движение пассажирских автобусов в Еврейской автономной области (ЕАО), закрытое с 9 ноября из-за непогоды - снега и наледи на дорогах, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС в пятницу.

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий с 15:00 (8:00 мск) 12 ноября открыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлениям: город Биробиджан - город Хабаровск, город Биробиджан - село Головино, город Биробиджан - город Облучье, город Биробиджан - село Ленинское, город Биробиджан - село Амурзет", - говорится в сообщении.

Внутриобластное автобусное сообщение было приостановлено с 9 ноября, перевозка пассажиров между Биробиджаном и Хабаровском - с 11 ноября.

По данным синоптиков, сегодня в Еврейской автономной области без осадков, ветер от одного до пяти метров в секунду. Температура воздуха - от одного до шести градусов ниже нуля.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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