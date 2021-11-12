Сильные порывы ветра, снег и метель ожидаются в нескольких регионов УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Снег и сильные порывы ветра ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа. В Ямало-Ненецком автономном округе, где к воскресенью похолодает с минус 7-12 градусов до минус 21, ожидаются метели, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 12 ноября] облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления. Температура воздуха ночью составит минус четыре, минус девять градусов, днем - минус три, плюс два, <...> порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. По данным синоптиков, в регионе к воскресенью похолодает до минус 15 ночью и минус днем, ожидается небольшой снег.

В Курганской области к воскресенью ожидается потепление с нуля, минус пять градусов днем до минус четырех, плюс одного, в регионе ожидается небольшой снег. В Челябинской области до воскресенья ожидаются сильные порывы ветра до 14 м/с, снег, метели, гололедица, температура воздуха в ночные часы опустится до минус 16 градусов.

Обь-Иртышский гидрометцентр сообщает, что в Тюменской области ожидается потепление с минус 17 градусов ночью до минус девяти к воскресенью, в регионе возможен небольшой снег. В Ханты-Мансийском автономном округе возможны порывы ветра до 14 м/с, к воскресенью ожидается незначительное потепление с минус 19, минус 24 до минус 14, минус 19 ночью. В отдельных районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается метель, в дневные часы в регионе похолодает с минус семи, минус 12, до минус 21 в воскресенье, порывы ветра достигнут 17 м/с.