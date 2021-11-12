Дорогу из Хабаровска до Бикина открыли для пассажирских автобусов после циклона

ХАБАРОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Автобусы пустили по закрытой ранее дороге из Хабаровска в Бикин. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 14:15 (хбр, 07:15 мск) 12 ноября снято ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге А-370 "Хабаровск - Бикин", - говорится в сообщении. Ограничения сохраняются для дорог Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Селихино - Николаевск-на-Амуре с 420 по 627 км и некоторым другим. Дорожные службы приводят полотно в порядок. За последние сутки к расчистке трасс привлекалось 144 единицы техники, в Хабаровске на таких работах было задействовано 52 единицы техники, работали 150 человек, было отсыпано почти 100 тонн реагента.

Циклон, пришедший на территорию Хабаровского края 9 ноября, не привел к чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте регионального правительства. Крупных аварий на объектах ТЭК и ЖКХ не зарегистрировано. В четырех населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения.

Паромные переправы, аэропорт Хабаровска работают в штатном режиме. До улучшения погодных условий временно закрыто авиасообщение с аэропортами в населенных пунктах Охотск, Николаевск-на-Амуре, Нелькан, Богородское и Хурба (Комсомольск-на-Амуре).

По данным синоптиков, циклон покинет территорию региона 12 ноября. В пятницу, по данным Дальневосточного УГМС, опасных метеоусловий в крае не возникнет, однако на севере, особенно у побережья Охотского моря, еще сохранится снежная и ветреная погода.