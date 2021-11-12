Росстат: порядка 99% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения

"Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали все население. Там 99% с небольшим уже достигнуто", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Смелов также напомнил, что до завершения Всероссийской переписи населения осталось всего два дня. "Еще два дня у нас есть, поэтому, кто не прошел, я всех призываю прийти на портал госуслуг и это сделать", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.