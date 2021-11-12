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Пандемия COVID-19

В Югре число заразившихся коронавирусом превысило 85 тыс. с начала пандемии

В регионе за сутки COVID-19 заболели 255 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноября. /ТАСС/. Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 255, превысив с начала пандемии показатель в 85 тыс., сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

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С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. При этом по данным регионального оперативного штаба, после нерабочих дней ежесуточное число новых заболевших снизилось примерно на 3% по сравнению с концом октября.

"85 222 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа по данным на 12 ноября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 255 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время пандемии в регионе 78,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 498 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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