Магазин мусора с берегов Байкала выручил 50 тыс. рублей за первые три дня работы

"Онлайн-супермаркет мусора с Байкала - это такой способ онлайн-пожертвований с игровым элементом. Люди символически покупают мусор. Прошло три дня работы магазина, мы собрали 50 тыс. рублей. "Покупки" сделали преимущественно жители России, в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Было несколько "покупок" из Белоруссии. "Покупают" конфетные упаковки, зубные щетки, тюбики от зубной пасты. Взяли несколько подгузников", - рассказала собеседница агентства.

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Жители России и Белоруссии купили мусор с берегов Байкала на 50 тыс. рублей за первые три дня работы онлайн-супермаркета отходов, который создан в Иркутской области для сбора пожертвований на проведение экологических акций. Об этом в пятницу сообщила ТАСС руководитель отдела внешних коммуникаций экологической организации "Мой Байкал", запустившей проект, Полина Кайзер.

По ее словам, эти товары в магазине отнесены к недорогим. Например, зубная щетка - это пожертвование в сумме 389 рублей, упаковка от шоколадного батончика - 180 рублей. Самый дорогой товар в супермаркете - пара батареек, которые "стоят" 10 560 рублей. Такую сумму пока никто не пожертвовал. Всего в супермаркете представлено около 25 видов мусора, который чаще всего встречается на Байкале. Это влажные салфетки, жестяная тара, полиэтиленовые пакеты, сигаретные пачки, пластиковые бутылки, упаковки от лапши быстрого приготовления и другие отходы. Каждый предмет сопровожден информацией о том, сколько он лет он разлагается.

Рассчитывая суммы пожертвований за предметы в супермаркете, экоактивисты опирались на ущерб, который тот или иной товар несет для экологии, начиная с момента производства, закачивая вывозом на свалку. "Например, производство пластика сопровождается добычей нефти и выбросами. Потом товар нужно привести, это транспорт, соответственно, тоже выбросы. А дальше мусор пойдет на свалку и опять будет приносить вред природе. Почему батарейки в нашем магазине мусора "стоят" 10 тыс. рублей? Потому что это самый загрязняющий элемент из тех отходов, которые мы находим на Байкале. Таким образом мы хотели донести до людей, что пожертвования это хорошо, но вы вдумайтесь и в то, что мусор - это не такая простая субстанция", - пояснила Кайзер.

Деньги, собранные с помощью онлайн-магазина, будут направлять на уборку мусора с берегов Байкала. Экоактивисты организации "Мой Байкал" с 2013 года занимаются ликвидацией нелегальных свалок на берегах озера. За это время они вывезли свыше 20 тыс. мешков отходов и ликвидировали восемь свалок.

Со стороны властей

Как сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова, в Иркутской области на Байкальской природной территории насчитывается 340 нелегальных свалок на площади 1 246 га. Силами муниципалитетов в 2021 году ликвидировали 22 га на площади 4,22 га. В 2022 году планируется убрать 46 свалок, которые занимают территорию в 11,83 га.

Кроме того, в следующем году на Байкальской природной территории должны ввести в эксплуатацию два новых полигона. Один из них - в Слюдянском районе - будет оснащен мусоросортировочной станцией. А в десяти муниципалитетах, семь из которых входят в Байкальскую природную территорию, до конца 2021 года появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Для их закупки Иркутская область получила из федерального бюджета 17,6 млн рублей, эту субсидию распределят по муниципалитетам. Всего будет закуплено не менее 740 контейнеров.

В октябре пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абраменчко сообщала, что в 2022 году необходимо инвентаризировать свалки на Байкальской природной территории, после чего начнется их ликвидация. В Иркутской области ликвидацией свалок на Байкале занимаются муниципалитеты и экоактивисты.