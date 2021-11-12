Более 1,7 тыс. многодетных семей в Подмосковье получили земельные участки с начала года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. многодетных семей в Московской области получили бесплатные земельные участки с начала года. За 10 лет действия закона о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям региона участки получили 29 729 семей, сообщила в пятницу пресс-служба Минмособлимущества.

"Подведены итоги предоставления земельных участков многодетным семьям Подмосковья за октябрь. За прошедший месяц администрации городских округов региона выдали семьям с тремя и более детьми еще 235 участков в 28 городских округах Подмосковья. Общее количество семей, обеспеченных землей с начала года, увеличилось до 1 726", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что по итогам 10 месяцев работы наибольшее количество семей с тремя и более детьми обеспечили администрации городских округов Люберцы - 128 семей, Серпухов - 126 семей, Богородский 125 семей, Химки - 119 семей, Коломна - 113 семей, Орехово-Зуевский - 93 семьи и Котельники - 90 семей.

Также хорошие результаты показали администрации городских округов Раменский, Чехов, Истра, Сергиево-Посадский, Солнечногорск и Подольск, где землей обеспечили от 46 до 62 семей. В Реутове, Волоколамском, Одинцовском, Егорьевске, Клину и Лосино-Петровском землю передали 32-43 многодетным семьям.