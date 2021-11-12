В Group-IB нашли свыше 3 тыс. объявлений о продаже сертификатов о вакцинации с QR-кодом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эксперты Group-IB обнаружили в Telegram-каналах, на теневых форумах и в соцсетях более 3 тыс. объявлений по продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса с внесением информации на госпортал, что подразумевает генерацию QR-кода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

"В отличие от ситуации июня - июля, когда злоумышленники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас довольно много комбо-предложений: сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал, что уже подразумевает генерацию QR-кода. Подобных объявлений в Telegram-каналах, на теневых форумах и в соцсетях специалисты Group-IB обнаружили более 3 000", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что введение QR-кодов при поездках на транспорте, а также при посещении ресторанов, кафе и торговых центров может привести к росту нелегальной торговли QR-кодами.

"Сейчас QR-коды предлагают уже с проведением через государственные сервисы (информация о вакцинации якобы будет отображаться на официальном сайте) - стоимость такой услуги в среднем составляет 4 000 рублей. Также существует продажа QR-кодов, которые перенаправляют проверяющих на поддельный сайт государственного сервиса с информацией о вакцинации заказчика, он стоит 2 500 рублей . В целом предложений по продаже QR-кодов с услугой проведения через государственные сервисы значительно больше, чем QR-кодов, ведущих на поддельные сайты", - приводятся в сообщении слова ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова.