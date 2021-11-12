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Пандемия COVID-19

Reuters: власти Нидерландов намерены ввести частичный локдаун

С 13 ноября бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться с 19:00 на протяжении трех недель
© EPA-EFE/RAMON VAN FLYMEN

ГААГА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов намерено в эти выходные ввести частичный локдаун, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

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С субботы бары, рестораны и магазины с товарами непервостепенной важности будут закрываться с 19:00 на протяжении трех недель. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Власти страны рекомендуют гражданам по возможности работать из дома. При этом школы, театры и кинотеатры останутся открытыми.

Кабинет исполняющего обязанности премьер-министра Марка Рютте примет окончательное решение позднее в пятницу и объявит о новых мерах во время пресс-конференции, запланированной на 21:00 мск.

Число случаев заражения коронавирусом в стране, где проживает 17,5 млн человек, с конца сентября быстро нарастает. В четверг был отмечен антирекорд - около 16,3 тыс. за сутки. Около 85% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинированы от COVID-19. Бустерные дозы пока предоставлялись только небольшой группе людей со слабой иммунной системой, а в декабре они будут предложены людям в возрасте 80 лет и старше.

Теги
НидерландыПандемия COVID-19
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