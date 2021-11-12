В Пятигорске на благоустройство курортной зоны направят 3,8 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Курортную зону Пятигорска Ставропольского края благоустроят к 2026 году, ее площадь увеличится на 166 га. На работы направят 3,8 млрд рублей, сообщил в пятницу глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале Ворошилова, реализация проекта позволит увеличить площадь благоустроенной городской территории на 11,6 га.

"На данной территории, представляющей историческое ядро города, расположены основные памятники истории и культуры федерального и регионального значения (порядка 100 объектов), парки и скверы, которые являются центром притяжения как местного населения, так и гостей - туристов и отдыхающих", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Пятигорска вместе с экспертами проработали около 100 проектов развития общей стоимостью 173 млрд рублей. Выполнение плана, рассчитанного до 2045 года, позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.