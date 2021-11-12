Более 20 подстанций и постов скорой помощи отремонтировали в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Свыше 20 подстанций скорой медицинской помощи отремонтировали в Московской области с начала текущего года, планируется отремонтировать еще 14 объектов, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"На плечи сотрудников скорой медицинской помощи ложится колоссальная нагрузка. Именно поэтому мы создаем для них комфортные условия для работы и отдыха. На данный момент мы уже отремонтировали 21 объект скорой медицинской помощи, и до конца года завершим работы еще на 14", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве отметили, что ранее в регионе провели ремонт Воскресенской, Реутовской, Клинской и Чеховской подстанций, а также Дедовского, Реутовского и других постов скорой медицинской помощи.