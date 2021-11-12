В Свердловской области могут ввести систему QR-кодов на продажу алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Систему QR-кодов на продажу алкоголя могут ввести в Свердловской области. Этот вопрос могут рассмотреть на очередном заседании оперативного штаба региона.

"Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба", - говорится в сообщении оперативного штаба в пятницу со ссылкой на министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бехтерева.

С предложением продавать алкоголь по QR-кодам ранее выступил местный ресторатор Евгений Урюпин. Он написал об этом в своем аккаунте в Instagram.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест.

По данным на 11 ноября, в регионе за сутки зарегистрирован 731 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 165 405, выписаны 147 580 человек, умерли 7 793.

