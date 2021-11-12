Мосгорсуд 9 декабря проверит законность решения по иску комика Мирзализаде к МВД

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд 9 декабря рассмотрит жалобу стендап-комика Идрака Мирзализаде на решение суда, которым МВД обязали установить разумный срок запрета его пребывания в России вместо пожизненного запрета. Об этом ТАСС сообщил в Замоскворецком суде Москвы.

"Апелляционная жалоба Мирзализаде будет рассмотрена Мосгорсудом в 13:10 мск 9 декабря ", - сказала представитель суда.

Замоскворецкий суд Москвы в октябре частично удовлетворил иск Мирзализаде к МВД и обязал ведомство установить разумный срок запрета на пребывание комика в РФ вместо пожизненного. Адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин ранее сообщал ТАСС, что в жалобе просит Мосгорсуд полностью отменить распоряжение МВД.

В августе МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде после оскорбительных высказываний о русских.