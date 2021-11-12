В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

Первый законопроект называется "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

С 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Закон устанавливает максимальный 24-часовой период на передачу данных от лабораторий и других медицинских организаций о тестах в общую систему Роспотребнадзора.