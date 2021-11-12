В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Рассказываем, какие дополнительные меры будут введены.
Правила посещения общественных мест
Первый законопроект называется "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
С 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Закон устанавливает максимальный 24-часовой период на передачу данных от лабораторий и других медицинских организаций о тестах в общую систему Роспотребнадзора.
Куда пускают только с кодом
Регионы могут сами определять, вход в какие учреждения стоит ограничить. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении магазинов с продуктами питания, товарами первой необходимости и аптек.
Сотрудники, осуществляющие контроль за доступом в учреждения, получат право потребовать официальный документ, удостоверяющий личность при предъявлении кода.Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Подробнее о существующих сейчас мерах в регионах можно узнать, посмотрев нашу карту ограничений.
Бумажные сертификаты
QR-код можно получить в бумажном виде. Это можно сделать в МФЦ по заявлению гражданина, в случае если он не зарегистрирован на Госуслугах или живет в отдаленной местности.
В учреждении, где человек сделал прививку, он может получить справку о вакцинации, но без кода.
Кто решает, когда вводить ограничения
Помимо региональных властей, добавлены полномочия главных санитарных врачей в субъектах — они вправе в письменном виде представить предложения губернатору о дополнительных мерах реагирования. При несогласии обязателен письменный ответ от руководства региона.
QR-коды и транспорт
Второй законопроект — "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" — дает возможность ввести требование предъявлять код для перемещения на самолетах, поездах и междугородних автобусах.
Сначала проверять будут при посадке, но законом предусмотрена возможность ввести требование о предъявлении кода уже при покупке билета. Для этого надо интегрировать базы данных. Поэтому дата нововведения будет установлена правительством по мере подготовки интеграции системы.
Минтрансу дается право установить порядок, в какой момент гражданин должен сообщить о QR-коде. Если он не исполняет требование, с ним могут расторгнуть договор. Деньги за билеты будут возвращены в течение 30 дней. Такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.