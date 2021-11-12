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В магазинах, кафе и на транспорте.
В магазинах, кафе и на транспорте.
В магазинах, кафе и на транспорте.
В магазинах, кафе и на транспорте.
В магазинах, кафе и на транспорте.
Пандемия COVID-19

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

© Семен Антонов/ТАСС

Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Рассказываем, какие дополнительные меры будут введены. 

Правила посещения общественных мест

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Первый законопроект называется "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

С 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Закон устанавливает максимальный 24-часовой период на передачу данных от лабораторий и других медицинских организаций о тестах в общую систему Роспотребнадзора. 

Куда пускают только с кодом

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Регионы могут сами определять, вход в какие учреждения стоит ограничить. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении магазинов с продуктами питания, товарами первой необходимости и аптек.  

Сотрудники, осуществляющие контроль за доступом в учреждения, получат право потребовать официальный документ, удостоверяющий личность при предъявлении кода.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Подробнее о существующих сейчас мерах в регионах можно узнать, посмотрев нашу карту ограничений.

Бумажные сертификаты

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QR-код можно получить в бумажном виде. Это можно сделать в МФЦ по заявлению гражданина, в случае если он не зарегистрирован на Госуслугах или живет в отдаленной местности. 

В учреждении, где человек сделал прививку, он может получить справку о вакцинации, но без кода. 

 

Кто решает, когда вводить ограничения

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Помимо региональных властей, добавлены полномочия главных санитарных врачей в субъектах — они вправе в письменном виде представить предложения губернатору о дополнительных мерах реагирования. При несогласии обязателен письменный ответ от руководства региона.

QR-коды и транспорт

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Второй законопроект — "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" — дает возможность ввести требование предъявлять код для перемещения на самолетах, поездах и междугородних автобусах.

Сначала проверять будут при посадке, но законом предусмотрена возможность ввести требование о предъявлении кода уже при покупке билета. Для этого надо интегрировать базы данных. Поэтому дата нововведения будет установлена правительством по мере подготовки интеграции системы.

Минтрансу дается право установить порядок, в какой момент гражданин должен сообщить о QR-коде. Если он не исполняет требование, с ним могут расторгнуть договор. Деньги за билеты будут возвращены в течение 30 дней. Такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

 

 

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Пандемия COVID-19
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