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Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах ЕАО

Из-за циклона без света оставались более 8 тыс. жителей региона

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Еврейской автономной области (ЕАО), где в ночь на вторник из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 30 метров в секунду без света остались более 8 тыс. человек в 20 населенных пунктах. Об этом сообщается в пятницу на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Энергетики АО "ДРСК" завершили подключение потребителей в пострадавших от ледяного дождя районах ЕАО. Циклон, принесший с собой мокрый снег и порывистый ветер, стал причиной обрывов проводов на линиях электропередачи и отключения трансформаторных подстанций различного класса напряжения. <…> На сегодняшний день электроснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Аварийно-ремонтные бригады трое суток восстанавливали электроснабжение в круглосуточном режиме. Перед началом работ энергетикам приходилось освобождать провода от ледяного покрова. Были задействованы бригады Хабаровских и Амурских электрических сетей.

Циклон с дождем, снегом и сильным ветром обрушился на ЕАО в ночь на вторник. Из-за дождя, мокрого снега и ветра без света оставались 8,3 тыс. человек в 20 населенных пунктах.

По данным синоптиков, сегодня в Еврейской автономной области без осадков, ветер от одного до пяти метров в секунду. Температура воздуха - от одного до шести градусов ниже нуля.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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