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Пансионат для детей с онкозаболеваниями откроется в ТиНАО в 2023 году

Пансионат будет размещаться в усадьбе Измалково, которая является объектом культурного наследия

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пансионат для амбулаторного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями от пяти лет с родителями или сопровождающими планируется открыть в ТиНАО в 2023 году. Согласно проекту, пансионат будет размещаться в усадьбе Измалково, которая является объектом культурного наследия регионального значения XIX века, сообщила в пятницу пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Завершить реставрацию и реконструкцию усадьбы Измалково для открытия в ней пансионата для лечения детей с онкогематологическими заболеваниями планируется в 2023 году. В составе пансионата будет восемь номеров для временного проживания, помещения для отдыха посетителей, кружковые, кабинеты психолога, дежурной медсестры, методиста. Кроме того, обустроят конференц-зал на 45 мест, парикмахерскую, кафе на 36 мест, административные и санитарно-бытовые помещения. Парковая территория преобразится: появятся эко-тропы, мост, детские игровые и спортивные площадки, места для тихого отдыха и учебно-опытная зона с теплицей", - говорится в сообщении.

Усадьба расположена в районе поселка Переделкино в поселении Внуковское ТиНАО и включает комплекс построек, среди которых двухэтажный деревянный дом, являющийся главным строением в усадьбе. Предусматривается воссоздание исторического облика фасадов и декора, а также интерьеров зданий.

Как сказал руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба, ведомство уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства объекта. К проверкам реконструкции усадьбы Измалково на всех этапах привлекаются специалисты Центра экспертиз ("ЦЭИИС"), которые выполняют комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Застройщиком выступает благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь".

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