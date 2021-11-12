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Камеры и радары с обзором на 360 градусов установят на крышах машин патруля ЦОДД

В перспективе такие камеры помогут находить машины в розыске

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новый тип фотовидеофиксации с помощью новых радаров и камер на крышах машин патрулей Центра организации дорожного движения (ЦОДД) запустят в Москве. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД запускает новый тип фотовидеофиксации. На крыше машин патруля установим камеры и самые точные радары: их обзор - 360 градусов. Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей. Разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится", - говорится в публикации.

Там уточняется, что в перспективе такие камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах, а также находить машины в розыске.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции отметили, что такие камеры будут отслеживать нарушения скоростного режима. "При принятии решения о вынесении постановления об административном правонарушении сотрудники ГИБДД будут тщательно изучать полученные с указанных комплексов фотоматериалы", - сказали в пресс-службе.

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