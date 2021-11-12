Загрузка в санаториях алтайской Белокурихи восстановилась до допандемийного уровня

БЕЛОКУРИХА, 12 ноября. /ТАСС/. Санатории города-курорта Белокуриха в Алтайском крае полностью восстановили темпы продаж и загрузку до показателей допандемийного периода, загрузка близка к максимальной, сообщил журналистам заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха" Михаил Шефер.

В прошлом году санаторно-курортная отрасль региона оказалась в сложном положении из-за ограничений работы в период пандемии. Так, в сети санаториев АО "Курорт Белокуриха" загрузка снизилась на 32% по сравнению с 2019 годом.

"На данный момент санатории загружены на 90%: в трех санаториях компании в данных момент находятся 1 тыс. 200 отдыхающих. В ноябре у нас порядка 80% загрузка в целом. Динамика продаж по декабрю складывается пока на уровне 60%, просматриваются продажи на следующий год: январь 30%, февраль 20% загрузка. Если говорить о темпах продаж, то мы восстановились полностью. В прошлом году было тяжело предугадать их темпы, но сейчас темпы загрузки и продаж восстановились, мы идем с опережением относительно показателей 2018-2019 года", - сказал Шефер.

Также он отметил, что с 15 ноября в санаториях сети заселение будет производиться только при предъявлении QR-кодов о вакцинации либо перенесенном заболевании.

"Конечно, у нас всегда есть движения с бронированием, отказы, переносы. Введение кодов однозначно скажется. В целом с началом пандемии система бронирования изменилась: раньше на переносы и незаезды мы закладывали порядка 5% от общего количества койкомест, сейчас процент увеличили до 10-15%. <…> Отказы у нас всегда были, процент сейчас увеличился, но незначительно", - подчеркнул Шефер.

Всего в Алтайском крае за весь период пандемии коронавирус подтвержден у 94 тыс. 559 человек. Полную вакцинацию прошли более 761 тыс. человек. С 30 октября в регионе начала действовать система QR-кодов в торговых центрах. С 15 ноября предъявление кодов станет обязательным и в санаториях.