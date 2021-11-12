Свердловские власти продлили дистанционное обучение для школьников на неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Школьникам 5-11-х классов и студентам профильных образовательных учреждений в Свердловской области продлили дистанционное обучение на неделю. Об этом сообщили в региональном оперштабе в пятницу.

"Дистант в школах и учреждениях профобразования по рекомендации Роспотребнадзора продлят на неделю. Это решение призвано закрепить положительные тенденции, достигнутые в период нерабочих и праздничных дней за счет разобщения коллективов, эффект от которого фиксируют санитарные врачи", - говорится в сообщении.

Ранее свердловские власти приняли решение, что школьники 5-11-х классов и студенты профессиональных образовательных организаций будут учиться дистанционно с 8 по 13 ноября включительно. При этом ученики младших классов продолжат посещать школы в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 11 ноября, в регионе за сутки зарегистрирован 731 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 165 405, выписаны 147 580 человек, умерли 7 793.

