В России выявили 40 123 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,45%.

В частности, за сутки было выявлено 2 726 случаев в Московской области, 1 798 - в Самарской области (это максимум за пандемию), 828 - в Республике Крым, 786 - в Нижегородской области, 776 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 018 707, следует из сообщения штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 645, до 7 720 962. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 339 пациентов в Московской области, 923 - в Самарской области, 823 - в Республике Крым, 715 - в Красноярском крае, 678 - в Ульяновской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 235 против 1 237 днем ранее, до 252 926. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки был зарегистрирован 51 летальный случай в Московской области, 47 - в Краснодарском крае, 44 - в Ставропольском крае, 40 - в Пермском крае, 38 - в Нижегородской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 183 против 6 240 днем ранее, до 1 887 243. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 32 495 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 6 952, до 1 668 369. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 186 379 человек.