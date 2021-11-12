Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 0,98

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу поднялся на 0,01, до 0,98. Показатель держится ниже единицы уже четыре дня подряд, последний раз такое было в начале сентября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Самый низкий коэффициент среди регионов с наибольшим количеством заразившихся фиксируется в Подмосковье, где он опустился сразу на 0,11, до 0,85. Такое резкое снижение отмечается в регионе уже вторые сутки.

Индикатор не превышает единицу еще в пяти субъектах РФ - в Москве он равен 0,89, в Воронежской области - 0,98, а в Нижегородской, Свердловской областях и Пермском крае он составляет 0,99.

В Ростовской области показатель равен 1. В Красноярском крае он опустился до 1,01, в Санкт-Петербурге увеличился до 1,05, а в Самарской области составил 1,07.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.